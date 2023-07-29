Сезон штормів майже закінчився: чи будуть магнітні бурі у серпні

Остання довга магнітна буря нарешті закінчується, — далі буде перерва

Після шквалу магнітних бур у липні земляни нарешті зможуть трохи відпочити від геомагнітних штормів у серпні.

Принаймні так обіцяють експерти сервісу Meteoagent, який аналізує дані Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Згідно з поточними прогнозами, остання магнітна буря закінчиться 29 липня, і в серпні геомагнітне поле Землі буде спокійним, лише наприкінці місяця очікуються невеликі коливання силою в 4 бали — такі шторми можуть відчути лише дуже метеочутливі люди.

Календар магнітних бур на серпень

Однак зважте, що це лише попередні дані , і магнітні шторми ще можуть раптово виникнути.

Як відомо, повноцінною магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів — такі шторми впливають на роботу електромереж та супутників Землі, і хоча науково не доведено їх вплив на людей, багато метеочутливих людей скаржаться на погане самопочуття під час підвищеної геомагнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку аномальну погоду в Україні у серпні обіцяють вчені.