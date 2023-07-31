Кущі будуть гнуться від перчиків, якщо підгодувати їх цим розчином прямо зараз

Азот у цей час повністю протипоказаний

Кожному дачнику необхідно підгодовувати перці, інакше вони не зможуть вирости великими, солодкими та соковитими через брак харчування для плодів.

У серпні, щоб забезпечити гарне плодоношення перців, рослині необхідні калій, кальцій та мікроелементи. У цей час використання азоту не рекомендується, оскільки це може призвести до втрати врожаю овочів. Про це пише ukr.media.

Чим і як підгодувати перець

Для оновлення запасу необхідних поживних речовин вам допоможуть зола в поєднанні з гуматом калію, який містить мікроелементи. Для цього змішайте 2 столові ложки деревної золи з гуматом калію в 10-літровому відрі, дотримуючись інструкцій із застосування гумату. Потім вилийте 0,5-1 літр цього розчину під кожен кущ рослини.

Можна застосовувати альтернативні калійні добрива або придбати готові препарати, але лише без вмісту хлору, який несприятливо впливає на ріст перців. Після збирання першої партії врожаю рекомендується внести ще одну підгодівлю. Це дозволить зав’язям, що залишилися, швидко розвиватися.

Також пам’ятайте, що під час періоду плодоношення перцю необхідно забезпечити полив, інакше частина зав’язей може просто загинути.

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