Кусты будут гнуться от перчиков, если подкормить их этим раствором прямо сейчас

Азот в это время полностью противопоказан

Каждому дачнику необходимо подкармливать перцы, иначе они не смогут вырасти крупными, сладкими и сочными из-за нехватки питания для плодов.

В августе, чтобы обеспечить хорошее плодоношение перцев, растению необходимы калий, кальций и микроэлементы. В это же время использование азота не рекомендуется, так как это может привести к потере урожая овощей. Об этом пишет ukr.media.

Чем и как подкормить перец

Для обновления запаса необходимых питательных веществ вам помогут древесная зола в сочетании с гуматом калия, который содержит микроэлементы. Для этого смешайте 2 столовые ложки древесной золы с гуматом калия в 10-литровом ведре, следуя инструкции по применению гумата. Затем вылейте 0,5-1 литр данного раствора под каждый куст растения.

Можно применять альтернативные калийные удобрения или приобрести готовые препараты, но лишь без содержания хлора, который оказывает неблагоприятное воздействие на рост перцев. После сбора первой партии урожая рекомендуется внести еще одну подкормку. Это позволит оставшимся завязям быстро развиваться.

Также помните, что во время периода плодоношения перцу необходимо обеспечить обильный полив, иначе часть завязей может просто погибнуть.

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