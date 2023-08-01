Не робіть цього 1 серпня, якщо не хочете упустити щастя та удачу

Перший день серпня в давнину вважали вказівником осінньої погоди

Першого серпня православні християни відзначають пам’ять преподобної Макрини Каппадокійської, яка жила у IV столітті у Каппадокії (Туреччина). Це була рідна сестра найбільшого святого, богослова та вчителя Церкви — святителя Василя Великого.

Наші пращури цей день розпочинали з відвідування церкви, звертаючись до святої Макрини з благаннями про зцілення від хвороб, про мир та благополуччя в сім'ї. У народному календарі цей день називається Макринін день.

До серпня за старих часів практично всі сільськогосподарські роботи на полях були завершені, проте починався активний збір дикорослих рослин — грибів і ягід. Наставав час збирати багатий урожай садів та готувати консерви на зиму.

Наші пращури вважали перший день серпня провісником приходу осінньої погоди. Вони вірили, що якщо у цей день за вікнами не буде дощу, то суха погода протримається упродовж наступних шести тижнів. Але якщо на Макринін день буде сиро та дощово, то негода продовжиться на шість тижнів. Казали: "Макрина мокра – і осінь мокра".

Що не можна робити 1 серпня

Пити алкогольні напої – переросте у згубну звичку.

Виганяти з дому рудого кота, що заблукав, — це вісник щастя і удачі.

Приймати в подарунок чужі речі – можна "забрати" усі хвороби та складнощі з грошима.

Раніше ми писали, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року.