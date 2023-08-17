Справжній порятунок від фітофтори: посипте грядки сіном

Фітофтора вражає не лише томати, а й картоплю

Однією з головних проблем при вирощуванні картоплі та томату є те, що ці культури часто вражає фітофтора. Лікувати це захворювання складно і тому краще знайти способи йому запобігти.

Для профілактики фітофтори на помідорах рекомендується обривати листя нижче першої кисті. Так кущі краще провітрюються і швидко просихають, що знижує ризик захворювання.

Під картоплею необхідно якомога частіше розпушувати ґрунт. Якщо вона досить швидко просихатиме після дощів, це знизить ризик ураження фітофторою.

Але основне, що потрібно зробити, щоб картоплю не атакувала фітофтора — замульчувати грядки сіном. Завдяки сіну ґрунт не контактуватиме з бадиллям. До того ж у сіні живе корисна бактерія — сінна паличка. Вона виділяє природний антибіотик, що пригнічує розвиток патогенних грибів. Що довше лежить сіно на грядках, то більше з'являється цих бактерій.

За відсутності сіно можна замінити на звичайну траву. Через кілька днів вона перетвориться на сіно. Тільки треба стежити, щоб серед цієї трави не було бур’янів, які легко розмножуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, які методи не врятують рослини від фітофтори, а лише зашкодять їм.