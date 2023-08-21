Чекайте на проблеми: названі головні невдахи тижня за знаком Зодіаку

На них чекають неприємні новини та поганий настрій

Наприкінці літа одразу сім знаків Зодіаку можуть зіткнутися з проблемами, неприємностями та прикростями.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець і Водолій, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 21 по 27 серпня.

Близнюкам випала перевернута Вісімка жезлів

Ця карта означає, що Ви, можливо, дуже багато на себе звалили і метушитеся як білка в колесі, — варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Левам випав перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Незабаром або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті може з’явитися особистість, якій не варто довіряти.

Дівам випала перевернута Дев’ятка жезлів

Скоро у Вас може випливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого.

Терезам випала перевернута Десятка пентаклів

Найближчими днями Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Скорпіонам випав Місяць

Це карта обману. Можливо, у найближчий тиждень Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості.

Стрільцям випав перевернутий Імператор

Вас скоро може чекати крах планів і бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Водоліям випала перевернута Верховна жриця

Найближчим часом у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що може погіршити становище. Постарайтеся поки що якнайменше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.