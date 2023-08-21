Ждите проблем: названы главные неудачники недели по знаку Зодиака

Их ждут неприятные новости и плохое настроение

В конце лета сразу семь знаков Зодиака могут столкнуться с проблемами, неприятностями и огорчениями.

Речь идет про таких знаков как Близнецы, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа.

Близнецам выпала перевернутая Восьмерка жезлов

Эта карта значит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и бежите как белка в колесе, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Львам выпал перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. В скором времени либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни может появиться личность, которой не стоит доверять.

Девам выпала перевернутая Девятка жезлов

Скоро у Вас может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого.

Весам выпала перевернутая Десятка пентаклей

В ближайшие дни Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Скорпионам выпала Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшую неделю Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности.

Стрельцам выпал перевернутый Император

Вас скоро может ждать крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Водолеям выпала перевернутая Верховная жрица

В ближайшем времени у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что может только ухудшить положение. Постарайтесь пока как можно меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.