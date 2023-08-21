Ждите проблем: названы главные неудачники недели по знаку Зодиака
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Их ждут неприятные новости и плохое настроение
В конце лета сразу семь знаков Зодиака могут столкнуться с проблемами, неприятностями и огорчениями.
Речь идет про таких знаков как Близнецы, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Водолей, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа.
Близнецам выпала перевернутая Восьмерка жезлов
Эта карта значит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и бежите как белка в колесе, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.
Львам выпал перевернутый Маг
Это карта непоследовательности и беспорядка. В скором времени либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни может появиться личность, которой не стоит доверять.
Девам выпала перевернутая Девятка жезлов
Скоро у Вас может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого.
Весам выпала перевернутая Десятка пентаклей
В ближайшие дни Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.
Скорпионам выпала Луна
Это карта обмана. Возможно, в ближайшую неделю Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности.
Стрельцам выпал перевернутый Император
Вас скоро может ждать крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.
Водолеям выпала перевернутая Верховная жрица
В ближайшем времени у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что может только ухудшить положение. Постарайтесь пока как можно меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.