Іменини 23 серпня: кого варто привітати з Днем ангела у середу

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 23 серпня, 2023 року відзначається День державного Прапора України, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму, День "Ширяй, як вітер", День "Обійми свою кохану". Також цього дня святкують свій День ангела носії п’яти імен.

Чоловічі іменини 23 серпня

Афанасій (Опанас), — красиве давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "безсмертний".

В’ячеслав, — Ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський". 23 серпня церквою вшановується одразу два святі з таким ім’ям: священномученик і архідиякон Лаврентій Римський, а також Лаврентій Калузький.

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить з давньогрецької і означає "сильний", "міцний". 23 серпня вшановується мученик Роман Римський.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 23 серпня церквою вшановується ігумен Сава Сторожевський, Звенигородський.

Жіночі іменини 23 серпня не відзначаються.

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