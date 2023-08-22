Именины 23 августа: кого стоит поздравить с Днем ангела в среду

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 23 августа, в 2023 году отмечается День государственного Флага Украины, Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День "Пари, как ветер", День "Обними свою возлюбленную". Также в этот день празднуют свой День ангела носители пяти имен.

Мужские именины 23 августа

Афанасий (Опанас), — красивое древнегреческое имя, которое в переводе значит "бессмертный".

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский". 23 августа церковью чтится сразу два святых с таким именем: священномученик и архидиакон Лаврентий Римский, а также Лаврентий Калужский, Христа ради юродивый.

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий". 23 августа почитается мученик Роман Римский.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 23 августа церковью чтится игумен Савва Сторожевский, Звенигородский.

Женские именины 23 августа не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про натуральное средство, которое поможет отпугнуть комаров, — оно приятно пахнет и очень эффективно.