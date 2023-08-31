Хитрощі, про які мовчать кухарі: навіщо обсмажувати гречку перед варінням

Спробуйте — і робитимете так завжди

Один із найкорисніших і найцінніших продуктів – гречка. Її можна готувати по-різному: варити на воді, молоці, готувати з вершковим маслом, засмажкою, м’ясом та овочами або ж приготувати гречку по-царськи.

Зазвичай ми звикли до найпростішого способу виготовлення крупи: промити її, залити водою у співвідношенні 1:2, посолити і варити до готовності. Але досвідчені кулінари прожарюють суху гречку на сковороді перед варінням. Рrostoway розповідає, навіщо це робити.

Навіщо смажити гречку перед варінням

Якщо просмажити гречку перед варінням, вона виділяє гречане масло. Завдяки цьому маслу готова гречка має дуже апетитний аромат.

Після обсмажування, а потім варіння гречка стає розсипчастим. Саме такого ефекту кулінари дуже хочуть добитися лише варінням.

Крім того, якщо гречка неправильно зберігалася, вона може бути сирою та варити її в такому вигляді небажано. Обсмаження прибере з крупи вологу.

Як правильно обсмажувати гречку

Перед смаженням обов’язково помийте крупу — це видалити пил. Потім промити крупу потрібно обсмажувати на розігрітій сковороді, поки вона повністю не обсохне. За бажанням можна обсмажувати крупу або на сухій сковороді, або з крапелькою вершкового масла або олії.

Раніше "Телеграф" ділився найпростішим способом варіння гречаної каші. Готуйте смачно та із задоволенням!