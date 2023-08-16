Як варити гречку: найкращий спосіб, який недосвідчені кулінари вважають безглуздим

Дуже простий спосіб, про який ви могли не знати

Ми розповідали про те, як зварити манку, щоб каша вийшла дуже смачною. Подібні особливості приготування є у всіх круп. Приміром, мало хто знає, що гречку можна кидати в окріп.

Для більшості кулінарів цей спосіб приготування виглядає безглуздим. Тим часом, як пишуть на ProstoWay, це найкращий і правильний спосіб варіння крупи.

Як варити гречку правильно

Це чудовий і швидкий спосіб приготування. Річ у тім, що в момент, коли гречка потрапляє відразу в киплячу воду, вона втрачає клейкість. Завдяки цього немає ризику, що крупа розкисне, як у холодній воді.

Гречка займає важливе місце серед круп, які чудово реагують на високу температуру. Найкращий спосіб приготування — поставити на вогонь каструлю з підсоленою водою, і, коли вона закипить, викласти в окріп необхідну кількість промитої гречаної крупи.

Потім вогонь слід зменшити. Крупу під закритою кришкою треба варити ще до 20 хвилин.

При такому способі приготування нічого не треба перемішувати. Навіть кришку відкривати не треба — гречка звариться сама. У каші в процесі варіння сформуються парові проходи. Саме вони роблять кашу розсипчастою, а перемішування їх зруйнує.

Ідеальна пропорція для варіння: півтори склянки води на склянку гречки. Також ми розповідали про помилку у приготуванні борщу, через яку страва виходить помаранчевою.