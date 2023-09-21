Ящик чи мішок: у чому краще зберігати врожай

Від способу зберігання залежить лежкість овочів та фруктів

Восени перед дачниками стоїть важливе завдання — зібрати та організувати правильне зберігання врожаю. Успіх зберігання залежить від умов, в яких лежатимуть овочі та фрукти. Ідеальним місцем для зібраного врожаю є льох.

Не менш важливим є і вибір тари – ящика, мішка, коробки, чи сітки.

Що зберігати у ящиках

У дерев’яних та пластикових ящиках з отворами можна зберігати практично будь-які овочі та фрукти. Це найзручніша тара. Ящики ідеальні для яблук, груш, томатів, перцю.

Яблука, груші, перець, томати краще укладати в ящики в 1-2 шари, щоб плоди менше травмувалися. А дно ємності бажано застелити папером.

Моркву, буряки, редьку також зручно зберігати в ящиках, але без отворів. Ємність потрібно засипати піском або тирсою, що покращить лежкість овочів.

Мішки та сітки

У мішках чи сітках зручно транспортувати овочі та фрукти. Але для тривалого зберігання врожаю підходить для кожного мішка. Вироби з поліпропілену із щільним плетивом погано пропускають повітря та підходять тільки для транспортування овочів.

У сітках урожай може зберігатись досить довго.

Хорошою альтернативою пластиковим мішкам та сіткам є полотняні мішки. Натуральні волокна добре пропускають повітря, а під час транспортування овочів у таких мішках не забруднюється багажник авто.

Картонні коробки

Для зберігання овочів можна використовувати коробки із щільного картону. Але тільки якщо льох не сирий. Якщо томати або фрукти починають підгнивати в коробці й текти, її необхідно відразу викинути.

Картонна коробка чудово підходить для зберігання овочів на балконі. У холодну пору року потрібно підібрати тару різного розміру, а потім вставити маленьку коробку у велику і наповнити зазор тирсою. Теплоізоляція буде кращою.

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