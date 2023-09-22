Як врятувати мед, що зацукрився: хитрий трюк

Продукт ще можна врятувати — розповідаємо, як

Ми розповідали, чи можна заморожувати сир. На відміну від нього, у натурального меду термін зберігання практично безмежний. Так відбувається через те, що продукт має особливий хімічний склад. Однак, коли мед деякий час постоїть, він зацукрюється. В такому випадку використовувати його в кулінарії стає складно.

Його можна знову привести до рідкого стану. Є різні методики, втім, деякі з них можуть позбавити продукт усіх його цінних властивостей. Але є один метод, який дозволить меду стати знову рідким та зберегти свій багатий хімічний склад. Про нього розповіли на Pixelinform.

Як розрідити мед

Спочатку відміряйте ту кількість меду, якої потребує рецепт. Перекладіть його в невелику миску або іншу маленьку посудину.

У каструлю вливаємо воду, прогріваємо її до сорока градусів. Якщо прогріти до вищої температури, то корисний мед втратить корисні властивості: продукт погано реагує на термічну обробку.

Мисочку з медом ставимо у воду так, щоб рідина не потрапляла усередину. Чекаємо 10-15 хвилин. Коли цей час сплине, перемішуємо мед та сміливо починаємо готувати.

Робити це треба безпосередньо перед вживанням меду. Наприклад, коли ви вже насмажили ароматних тоненьких млинців і готові смакувати.