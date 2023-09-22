Как спасти засахарившийся мед: хитрый трюк

Продукт еще можно спасти – рассказываем, как

Мы рассказывали, можно ли замораживать сыр. В отличие от него, у натурального меда срок хранения практически безграничный. Так происходит потому, что продукт имеет особый химический состав. Однако, когда мед некоторое время стоит, он засахаривается. В таком случае использовать его в кулинарии становится сложно.

Его можно снова привести к жидкому состоянию. Есть разные методики, впрочем, некоторые из них могут лишить продукт всех его ценных свойств. Но есть один метод, который позволит меду стать снова редким и сохранить свой богатый химический состав. О нем рассказали на Pixelinform.

Как разредить мед

Сначала отмерьте то количество меда, в котором нуждается рецепт. Переложите его в небольшую миску или другой маленький сосуд.

В кастрюлю вливаем воду, прогреваем ее до сорока градусов. Если прогреть до более высокой температуры, то полезный мед потеряет полезные свойства: продукт плохо реагирует на термическую обработку.

Мисочку с медом ставим в воду так, чтобы жидкость не попадала внутрь. Ждем 10-15 минут. Когда это время пройдет, перемешиваем мед и начинаем готовить.

Делать это нужно непосредственно перед употреблением меда. Например, когда вы уже нажарили ароматных тоненьких блинчиков и готовы смаковать.