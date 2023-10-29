Просто подивіться у вічі карасю: прості способи визначення свіжості риби
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Приготуйте не тільки смачну, а й корисну страву
Свіжа риба – корисний та смачний продукт. Виготовлені з неї страви доречні та на святковий стіл, і для сімейного обіду.
Проте не завжди з ринку чи магазину ми приносимо якісний продукт. Разом із "УНІАН" розповімо про кілька способів визначити якість риби при покупці. З цими хитрощами у вас на столі буде смачна та корисна страва.
Як визначити свіжість риби
Вам досить просто оглянути зябра. У свіжої риби вони яскраво-червоного чи рожевого кольору. Якщо зябра бурого або темно-сірого кольору, вкриті каламутним слизом з неприємним запахом — риба несвіжа.
У свіжої рибки очі мають бути опуклі та прозорими. При тривалому зберіганні на свіжому повітрі вони каламутніють і западають на думку.
У свіжої риби специфічний запах, який не викликає огиди. У ньому не повинно бути ноток тухлості та бруду.
Зверніть увагу на луску. Вона повинна щільно прилягати та без серйозних пошкоджень, тільки з невеликими потертостями через транспортування. Однак якщо у вас виходить легко зняти луску рукою, від покупки такої риби краще відмовитись.
Свіжість риби легко перевірити вдома. Наберіть воду в глибоку миску і занурте у її рибу. Якщо тушка потоне, вона свіжа, прострочена риба спливе на поверхню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно розморозити рибу. Ваша приготовлена рибка буде не тільки смачною, а й корисною.