Просто подивіться у вічі карасю: прості способи визначення свіжості риби

Приготуйте не тільки смачну, а й корисну страву

Свіжа риба – корисний та смачний продукт. Виготовлені з неї страви доречні та на святковий стіл, і для сімейного обіду.

Проте не завжди з ринку чи магазину ми приносимо якісний продукт. Разом із "УНІАН" розповімо про кілька способів визначити якість риби при покупці. З цими хитрощами у вас на столі буде смачна та корисна страва.

Як визначити свіжість риби

Вам досить просто оглянути зябра. У свіжої риби вони яскраво-червоного чи рожевого кольору. Якщо зябра бурого або темно-сірого кольору, вкриті каламутним слизом з неприємним запахом — риба несвіжа.

У свіжої рибки очі мають бути опуклі та прозорими. При тривалому зберіганні на свіжому повітрі вони каламутніють і западають на думку.

У свіжої риби специфічний запах, який не викликає огиди. У ньому не повинно бути ноток тухлості та бруду.

Зверніть увагу на луску. Вона повинна щільно прилягати та без серйозних пошкоджень, тільки з невеликими потертостями через транспортування. Однак якщо у вас виходить легко зняти луску рукою, від покупки такої риби краще відмовитись.

Свіжість риби легко перевірити вдома. Наберіть воду в глибоку миску і занурте у її рибу. Якщо тушка потоне, вона свіжа, прострочена риба спливе на поверхню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно розморозити рибу. Ваша приготовлена рибка буде не тільки смачною, а й корисною.