Поширена кулінарна помилка: як правильно розморожувати рибу, щоб не отруїтись
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Існує безліч методів, але не всі з них безпечні
Ми розповідали, як швидко видалити кістки у приготованої риби. Тепер ділимось порадами щодо розморожування продукту. Це актуально для будь-якого кулінара, адже найчастіше риба потрапляє на кухню саме замороженою.
Існує безліч методів розмороження риби. Втім, не всі з них ефективні, а деякі навіть шкідливі. Про правильний підхід до розморожування розповіли на ProstoWay.
Як розморозити рибу
Робити це варто безпосередньо перед приготуванням, а не заздалегідь. Риба ніжний продукт, тому не треба класти її в теплу воду — великий ризик, що м’ясо почне згортатися, а це зіпсує його смак.
Найкраще покласти рибу в миску та поставити її під кран з холодною водою. Проточна вода буде змінюватися та розморожувати продукт, не нагріваючи його занадто сильно.
Є ще один дієвий метод, який можна сміливо використовувати. Він полягає у тому, щоб перекласти рибу з морозильної камери в холодильник. Окрім іншого, це допоможе знизити ризик розвитку бактерій. Такий метод потребує більшої кількості часу, але він є найбезпечнішим.
Ці два способи допоможуть якнайкраще підготувати продукт до приготування. Також ми ділились цікавим рецептом закуски зі скумбрії.