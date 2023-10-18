Поширена кулінарна помилка: як правильно розморожувати рибу, щоб не отруїтись

Існує безліч методів, але не всі з них безпечні

Ми розповідали, як швидко видалити кістки у приготованої риби. Тепер ділимось порадами щодо розморожування продукту. Це актуально для будь-якого кулінара, адже найчастіше риба потрапляє на кухню саме замороженою.

Існує безліч методів розмороження риби. Втім, не всі з них ефективні, а деякі навіть шкідливі. Про правильний підхід до розморожування розповіли на ProstoWay.

Як розморозити рибу

Робити це варто безпосередньо перед приготуванням, а не заздалегідь. Риба ніжний продукт, тому не треба класти її в теплу воду — великий ризик, що м’ясо почне згортатися, а це зіпсує його смак.

Найкраще покласти рибу в миску та поставити її під кран з холодною водою. Проточна вода буде змінюватися та розморожувати продукт, не нагріваючи його занадто сильно.

Є ще один дієвий метод, який можна сміливо використовувати. Він полягає у тому, щоб перекласти рибу з морозильної камери в холодильник. Окрім іншого, це допоможе знизити ризик розвитку бактерій. Такий метод потребує більшої кількості часу, але він є найбезпечнішим.

Ці два способи допоможуть якнайкраще підготувати продукт до приготування. Також ми ділились цікавим рецептом закуски зі скумбрії.