Просто посмотрите в глаза карасю: простые способы определения свежести рыбы

Приготовите не только вкусное, но и полезное блюдо

Свежая рыба — полезный и вкусный продукт. Приготовленные из нее блюда уместны и на праздничный стол, и для семейного обеда.

Однако не всегда с рынка или магазина мы приносим качественный продукт. Вместе с "УНИАН" расскажем о нескольких способах определить качество рыбы при покупке. С этими хитростями у вас на столе будет вкусное и полезное блюдо.

Как определить свежесть рыбы

Вам достаточно просто осмотреть жабры. У свежей рыбы они ярко-красного или розового цвета. Если жабры бурого или темно-серого цвета, покрыты мутной слизью с неприятным запахом — рыба несвежая.

У свежей рыбки глаза должны быть выпуклые и прозрачными. При долгом хранении на открытом воздухе они мутнеют и западают в голову.

У свежей рыбы специфический запах, не вызывающий отвращения. В нём не должно быть ноток тухлости и грязи.

Обратите внимание на чешую. Она должна плотно прилегать и без серьезный повреждений, только лишь с небольшими потёртостями из-за транспортировки. Однако если у вас получается легко снять чешую рукой, от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Свежесть рыбы легко проверить дома. Наберите воду в глубокую миску и окуните в её рыбу. Если тушка потонет — она свежая, просроченная рыба всплывет на поверхность.

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