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Ви робили це неправильно: як правильно розбавити густий суп

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Як правильно розбавити густий суп
Як правильно розбавити густий суп. Фото 1000.menu

Таке рішення складніше, але страву вдасться врятувати

Якщо під час варіння супу він виходить занадто густим, страву ще можна врятувати. І для цього не потрібно додавати в суп воду, як звикли робити більшість господарок.

Існує складніший метод, проте, застосувавши його, ви не зіпсуєте суп. Що це за метод – інформують "Бєлновини".

Чим можна розбавити суп

Так, кулінари рекомендують завжди тримати в морозилці невеликий пакет із замороженим бульйоном. Він не тільки врятує, коли потрібно швидко зварити легкий супчик за 20 хвилин, але й виправить ситуацію із густою стравою.

Якщо такого пакетика немає, можна дістати шматок м’яса з вже наявного супу і проварити його окремо з водою близько 20 хвилин. Після цього м’ясо разом з новим бульйоном повернути в густий суп.

Якщо такий варіант не підходить, можна таки додати в суп води. Однак важливо, щоб вона була гарячою та кип’яченою, інакше страва швидко скисне.

А якщо ви любите супи рекомендуємо приготувати овочевий суп за рецептом "Телеграфа", який дуже люблять в Тоскані. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування.

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#бульйон #Лайфхак #Готуємо вдома