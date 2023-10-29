Ви робили це неправильно: як правильно розбавити густий суп

Таке рішення складніше, але страву вдасться врятувати

Якщо під час варіння супу він виходить занадто густим, страву ще можна врятувати. І для цього не потрібно додавати в суп воду, як звикли робити більшість господарок.

Існує складніший метод, проте, застосувавши його, ви не зіпсуєте суп. Що це за метод – інформують "Бєлновини".

Чим можна розбавити суп

Так, кулінари рекомендують завжди тримати в морозилці невеликий пакет із замороженим бульйоном. Він не тільки врятує, коли потрібно швидко зварити легкий супчик за 20 хвилин, але й виправить ситуацію із густою стравою.

Якщо такого пакетика немає, можна дістати шматок м’яса з вже наявного супу і проварити його окремо з водою близько 20 хвилин. Після цього м’ясо разом з новим бульйоном повернути в густий суп.

Якщо такий варіант не підходить, можна таки додати в суп води. Однак важливо, щоб вона була гарячою та кип’яченою, інакше страва швидко скисне.

А якщо ви любите супи рекомендуємо приготувати овочевий суп за рецептом "Телеграфа", який дуже люблять в Тоскані. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування.