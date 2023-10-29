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Вы делали это неправильно: как правильно разбавить густой суп

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Как правильно разбавить густой суп
Как правильно разбавить густой суп. Фото 1000.menu

Такое решение более сложное, но блюдо удастся спасти

Если во время варки супа, он получается слишком густым, блюдо еще можно спасти. И для этого не нужно добавлять в суп воду, как привыкли делать большинство хозяек.

Существует более сложный метод, однако, применив его, вы не испортите суп. Что это за метод – информируют "Белновости".

Чем можно разбавить суп

Так, кулинары рекомендуют всегда держать в морозилке небольшой пакет с замороженным бульоном. Он не только выручит, когда нужно быстро сварить легкий супчик за 20 минут, но и исправит ситуацию с густым блюдом.

Если же такого пакетика нет, можно достать кусок мяса с уже имеющегося супа и проварить его отдельно с водой около 20 минут. После этого, мясо вместе с новым бульоном вернуть в густой суп.

В случае, если такой вариант не подходит, можно таки добавить в суп воды. Однако важно, чтобы она была горячей и кипяченой, иначе блюдо быстро скиснет.

А если вы любите супы рекомендуем приготовить овощной супчик по рецепту "Телеграфа", который очень любят в Тоскане. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления.

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#бульон #Лайфхак #Готуємо вдома