Вы делали это неправильно: как правильно разбавить густой суп

Такое решение более сложное, но блюдо удастся спасти

Если во время варки супа, он получается слишком густым, блюдо еще можно спасти. И для этого не нужно добавлять в суп воду, как привыкли делать большинство хозяек.

Существует более сложный метод, однако, применив его, вы не испортите суп. Что это за метод – информируют "Белновости".

Чем можно разбавить суп

Так, кулинары рекомендуют всегда держать в морозилке небольшой пакет с замороженным бульоном. Он не только выручит, когда нужно быстро сварить легкий супчик за 20 минут, но и исправит ситуацию с густым блюдом.

Если же такого пакетика нет, можно достать кусок мяса с уже имеющегося супа и проварить его отдельно с водой около 20 минут. После этого, мясо вместе с новым бульоном вернуть в густой суп.

В случае, если такой вариант не подходит, можно таки добавить в суп воды. Однако важно, чтобы она была горячей и кипяченой, иначе блюдо быстро скиснет.

А если вы любите супы рекомендуем приготовить овощной супчик по рецепту "Телеграфа", который очень любят в Тоскане. Легкое, сытное и здоровое блюдо понравится вам из-за легкости его приготовления.