Якщо в домі з’явилися мошки: цей метод допоможе позбутися несподіваних гостей

Робочі методи позбавлення від мошок у квартирі

Незалежно від пори року в будинку можуть з’явитися дрібні мошки. Вони сідають на фрукти кухні або літають біля кімнатних рослин, дратуючи власників приміщення.

У такій ситуації слід діяти оперативно. Як з’ясувалося, позбутися несподіваних гостей можна досить швидко та екологічно, інформують "Белновости".

Як позбутися мошок в домі

Насамперед необхідно подумати, що може бути джерелом появи мошок. Наведіть лад у квартирі, позбавтеся від зіпсованих продуктів, а овочі та фрукти сховайте в холодильник.

Якщо у вас є шкідлива звичка залишати брудний посуд у раковині, то її також необхідно позбутися. Крім того, візьміть собі за правило щоранку виносити відро зі сміттям, незалежно від кількості його наповнення.

Рекомендується ретельно протерти поверхні у квартирі та перевірити, чи немає там старих плям жиру, чи інших забруднень. При цьому ганчірки та губки для миття також завжди повинні бути чистими. Також необхідно почистити раковини, усунути засмічення та доглянути кімнатні рослини, при необхідності обробивши їх фунгіцидами.

Коли ви переконалися, що в будинку чистота, а джерела розмноження мошок усунуті, можна розпочинати ліквідацію комах.

Так, у місцях скупчення комах рекомендується створити запах, який вони не переносять. А саме:

висадити герань;

розкласти зубчики часнику чи коріння хрону;

викласти ватяні диски з ефірними оліями лайма або пижми, хвойних рослин, лаванди.

Також можна створити пастку з пластикової пляшки з яблучним оцтом або вином, обернувши шийку харчової плівкою та залишивши отвори для того, щоб мошки могли проникнути всередину.

А щоб павуки та інші комахи не лізли в будинок, можна скористатися лайфхаками від "Телеграфа". Завдяки народним методам у вашому житлі не буде несподіваних гостей.