Если в доме появились мошки: этот метод поможет избавится от нежданных гостей

Рабочие методы избавления от мошек в квартире

Независимо от времени года в доме могут появиться мелкие мошки. Они садятся на фрукты на кухне или летают возле комнатных растений, раздражая владельцев помещения.

В такой ситуации нужно действовать оперативно. Как выяснилось, избавится от нежданных гостей можно довольно быстро и экологично, информируют "Белновости".

Как избавится от мошек в доме

Прежде всего необходимо подумать, что может быть источником появления мошек. Наведите порядок в квартире, избавьтесь от испорченных продуктов, а овощи и фрукты спрячьте в холодильник.

Если у вас есть вредная привычка оставлять грязную посуду в раковине, то от нее также необходимо избавиться. Кроме того, возьмите себе за правило каждое утро выносить ведро с мусором, независимо от количества его наполнения.

Рекомендуется тщательно протереть поверхности в квартире и проверить, нет ли там старых пятен жира или других загрязнений. При этом тряпки и губки для мытья также всегда должны быть чистыми. Также необходимо почистить раковины, устранить засоры и привести в порядок комнатные растения, при необходимости обработав их фунгицидами.

Когда вы убедились, что в доме чистота, а источники размножения мошек устранены, можно приступать к ликвидации насекомых.

Так, в местах скопления насекомых рекомендуется создать запах, который они не переносят. А именно:

высадить герань;

разложить зубчики чеснока или корни хрена;

ватные диски с эфирными маслами лайма или пижмы, хвойных растений, лаванды.

Также можно создать ловушку из пластиковой бутылки с яблочным уксусом или вином, обернув горлышко пищевой пленкой и оставив отверстия для того, чтобы мошки могли проникнуть внутрь.

А чтобы пауки и другие насекомые не лезли в дом, можно воспользоваться лайфхаками от "Телеграфа". Благодаря народным методам, в вашем жилье не будет нежданных гостей.