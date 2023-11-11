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Топ-способи від непроханих гостей: у вашому борошні більше не з’явиться жодного жучка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вам точно знадобляться ці хитрощі
Вам точно знадобляться ці хитрощі. Фото agrostory.com

Ви більше не викинете ні грама борошна через жучки

Борошно – важливий продукт на нашій кухні. Завдяки саме цьому інгредієнту ми готуємо фантастичну випічку.

Однак при неправильному зберіганні борошна в ньому можуть завестися жучки. Як це запобігти, розповідаємо разом із "Главредом".

Що можна покласти на борошно, щоб не завелися жучки

Є деякі засоби та добавки, які відлякають паразитів і не вплинуть на якість борошна. До них відносяться лаванда та сушений часник, лавровий лист, горох, квасоля та ароматизовані пакетики.

Пам’ятайте, що борошно завжди потрібно зберігати в герметичній упаковці. В іншому випадку ніякі заходи щодо запобігання появі жучків вам не допоможуть.

Як потрібно зберігати борошно, щоб не завелися жучки

Таких методів два. Завдяки їм у борошні не заведуть жучки.

Для першого способу вам необхідно помістити борошно в морозильник на кілька днів (зазвичай на 2-3 дні). Таке заморожування допоможе знищити личинки жучків. Після цього дістаньте борошно з морозилки та помістіть її в герметичний контейнер або пакет.

Герметична упаковка запобігає доступу повітря та комах до борошна. Це важливий момент для зберігання продукту.

Безумовно, якщо у вас мука у великій кількості, зберігати її набагато складніше. Намагайтеся розфасовувати її в різні контейнери.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо жучки завелися у крупах. Ці поради допоможуть вам позбутися проблеми.