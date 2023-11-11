Топ-способы от незваных гостей: в вашей муке больше не появится ни одного жучка

Вы больше не выбросите ни грамма муки из-за жучков

Мука — важный продукт на нашей кухне. Благодаря именно этому ингредиенту мы готовим фантастическую выпечку.

Однако при неправильном хранении муки в ней могут завестись жучки. Как это предотвратить, рассказываем вместе с "Главредом".

Что можно положить в муку, чтобы не завелись жучки

Есть некоторые средства и добавки, которые отпугнут паразитов и не повлияют на качество муки. К ним относятся лаванда и сушеный чеснок, лавровый лист, горох, фасоль и ароматизированные пакетики.

Помните, что муку всегда необходимо хранить в герметичной упаковке. В противном случае никакие меры по предотвращению появления жучков вам не помогут.

Как необходимо хранить муку, чтобы не завелись жучки

Таких способов два. Благодаря им в муке не заведутся жучки.

Для первого способам вам необходимо поместить муку в морозильник на несколько дней (обычно на 2-3 дня). Такая заморозка поможет уничтожить личинки жучков. После достаньте муку из морозилки и поместите ее в герметичный контейнер или пакет.

Герметичная упаковка предотвратит доступ воздуха и насекомых к муке. Это важный момент для хранения продукта.

Безусловно, если у вас мука в большом количестве, хранить ее намного сложнее. Постарайтесь расфасовывать ее в разные контейнеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если жучки завелись в крупах. Эти советы помогут вам избавиться от проблемы.