Зірка "Останнього москаля", яка мовчить про війну, раптово згадала про життя в Україні

Акторка не висловлює свої думки щодо війни в Україні, а також продовжує працювати в Москві

Багато українських зірок емоційно реагують на агресивну політику Кремля в Україні, бо це торкнулося їхніх рідних та друзів. Інші ж артисти, особливо ті, які мають українське коріння, але продовжують працювати в росії, часто зберігають мовчанку та ігнорують інформацію про війну.

Зокрема відома акторка родом із Краматорська Галина Безрук, яка стала знаною в Україні завдяки серіалам "Слуга народу", "Будиночок на щастя", "Останній москаль", тривалий час не озивалася. А зараз неочікувано почала ностальгувати за минулим на своїй сторінці в Instagram.

Безрук згадала "іншу реальність" — часи, коли вона була дотична до одного з українських проєктів.

На своїй сторінці в Instagram акторка розмістила фрагмент із серіалу "Останній москаль", де вона грала одну з ключовий ролей.

Допис Галини Безрук

На кадрах також видно українського актора Володимира Горянського та російського актора Ігоря Скрипка, який грав "москаля".

"Це було в якійсь абсолютно іншій реальності… Але я завжди буду вдячна тому часу за те, що подарував мені Ігоря Скрипка", – написала Безрук.

"Вінок – незмінний атрибут нашої історії", - вважає Галина

На відео жінка тримає вінок з квітів, зібраних в українських Карпатах. "Вінок – як незмінний атрибут нашої історії", — зауважила Галина.

Відомо, що нині Галина Безрук і Ігор Скрипко грають разом у виставі "Вій" за мотивами повісті Миколи Гоголя в одному з московських театрів. Там уродженка України виступає перед росіянами у вишиванці та вінку. Ігор Скрипко також виходить на сцену в українському національному одязі. Цікаво, що про війну, руїну та убивства в Україні ці актори мовчать.

Безрук пишається роботою в театрах росії

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Галина Безрук залишилася жити з чоловіком-актором Артемом Алексєєвим та маленькою донькою Василісою в Москві. Батьки знаменитості наразі живуть у Києві.

Позиція замовчування про українські реалії стала несподіванкою для багатьох українських акторів, які співпрацювали з Безрук. Зокрема Віталіна Біблів, яка зіграла у серіалі "Будиночок на щастя", спочатку активно захищала талановиту колегу, але зрештою переконалася, що Безрук обрала сторону кремлівських посіпак.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча у лавах ЗСУ зворушив віршем про війну. Він вразив мережу своїми глибокими роздумами.