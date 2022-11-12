"Навіть не зміг поховати": відомий український актор розповів, як росіяни вбили батька його дружини

Війна також забрала життя і його батька

Відомий український актор, Заслужений артист України, уродженець Херсонщини Яків Кучеревський поділився своєю трагічною історією про те, як його життя змінила повномасштабна війна, яку 24 лютого розв’язала росія. Чоловік зізнався, що в перші тижні вторгнення він втратив свого батька, який на той час перебував в окупації, а також свекра — батька своєї дружини Ольги Петровської. Обох батьків артистам навіть не вдалося поховати.

Про це Кучеревський розповів в інтерв’ю Світлані Леонтьєвій у рамках проєкту "Точка опори". Актор зі своїми дітьми перші дні перебував у Києві, і лише 9 березня зміг передати сина та дочку дружині, яка на той час перебувала за кордоном. Яків зазначив, що весь час він думав поїхати до Гостомелю до батьків дружини, щоб ховатися від війни там, але в останній момент передумав. І це рішення і врятувало їх життя. 8 березня 2022 року до будинку, де жили батьки Ольги, прилетіла російська ракета, і глава сім’ї загинув.

" 9 березня дружині я передав дітей. І тільки тоді вона мені сказала, що 8 березня не стало її батька. До Гостомелю прилетіла ракета...", - розповів Яків Кучеревський.

А тижнем раніше таку ж звістку він отримав і від своєї матері. 2 березня не стало його батька. Причину смерті він не назвав, проте через російську окупацію він не міг потрапити на його похорон. Також не зміг поховати й свекра.

"Так лише за тиждень ми втратили батьків. Наші мами, слава богу, здорові", — поділився Кучеревський.

Нагадаємо, що раніше зірка "Останнього москаля" та "Слуги народу" актриса Галина Безрук спробувала виправдатися за мовчання про війну. Раніше артистка розповідала, що стала жертвою домашнього насильства – її бив чоловік-росіянин.

Також російський актор українського походження, путініст Юрій Батурін заявив, що не спілкується зі своїми батьками, які мешкають в Україні. Він заявив, що вони "у полоні".