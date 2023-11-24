Рус

Як прогнати комах з цукру: лавровий листок допоможе усунути проблему

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цукор полюбляють шкідники Новина оновлена 24 листопада 2023, 09:44
Цукор полюбляють шкідники. Фото freepik. com

Простий лайфхак допоможе прогнати ненажерливих комах

Ми вже розповідали, як зробити розсипчастим рис після варіння, а тепер хочемо навчити вас позбавлятися шкідників, які обожнюють жити в крупах та цукрі.

Колись на кожному столі завжди стояла цукорниця, чимало господинь використовували лавровий лист, щоб відлякувати шкідників. Сьогодні це може видаватися дивним, але тут є раціональне пояснення, пише sport24.

Є декілька причин, які сприяють появі комах у крупах:

  • Протермінований товар.
  • Недотримання норм виготовлення та зберігання.
  • Відкрите зберігання.
  • Підвищена вологість.

Термін придатності круп – не більше двох років. Варто пам'ятати, що треба ретельно перевіряти термін придатності перед купівлею продуктів у прозорій упаковці, щоб уникнути неприємностей.

Профілактика появи комах

  • Регулярний огляд круп та інших продуктів.
  • Перевірка терміну придатності перед покупкою.
  • Відмова від покупки круп на запас.
  • Зберігання сипучих продуктів у герметичних контейнерах.
  • Використання лаврового листа, гвоздики, часнику чи цедри лимона.

Ці заходи не гарантують стовідсотковий результат, але значно зменшують ризик зіткнення з проблемою.

Нашестя жуків у крупі

  • Викидайте заражені крупи та відкриті продукти.
  • Протирайте полиці оцтом і водою.
  • Промивайте заражені ємності мильним розчином.
  • Заморожуйте крупи для профілактики.
  • Використовуйте прянощі, які відлякують комахи.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо замочувати кашу на ніч. Вранці крупу можна зварити за лічені хвилини.

Теги:
#Шкідники #Лайфхак #Цукор