Як прогнати комах з цукру: лавровий листок допоможе усунути проблему
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Простий лайфхак допоможе прогнати ненажерливих комах
Ми вже розповідали, як зробити розсипчастим рис після варіння, а тепер хочемо навчити вас позбавлятися шкідників, які обожнюють жити в крупах та цукрі.
Колись на кожному столі завжди стояла цукорниця, чимало господинь використовували лавровий лист, щоб відлякувати шкідників. Сьогодні це може видаватися дивним, але тут є раціональне пояснення, пише sport24.
Є декілька причин, які сприяють появі комах у крупах:
- Протермінований товар.
- Недотримання норм виготовлення та зберігання.
- Відкрите зберігання.
- Підвищена вологість.
Термін придатності круп – не більше двох років. Варто пам'ятати, що треба ретельно перевіряти термін придатності перед купівлею продуктів у прозорій упаковці, щоб уникнути неприємностей.
Профілактика появи комах
- Регулярний огляд круп та інших продуктів.
- Перевірка терміну придатності перед покупкою.
- Відмова від покупки круп на запас.
- Зберігання сипучих продуктів у герметичних контейнерах.
- Використання лаврового листа, гвоздики, часнику чи цедри лимона.
Ці заходи не гарантують стовідсотковий результат, але значно зменшують ризик зіткнення з проблемою.
Нашестя жуків у крупі
- Викидайте заражені крупи та відкриті продукти.
- Протирайте полиці оцтом і водою.
- Промивайте заражені ємності мильним розчином.
- Заморожуйте крупи для профілактики.
- Використовуйте прянощі, які відлякують комахи.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо замочувати кашу на ніч. Вранці крупу можна зварити за лічені хвилини.