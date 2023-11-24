Як прогнати комах з цукру: лавровий листок допоможе усунути проблему

Простий лайфхак допоможе прогнати ненажерливих комах

Ми вже розповідали, як зробити розсипчастим рис після варіння, а тепер хочемо навчити вас позбавлятися шкідників, які обожнюють жити в крупах та цукрі.

Колись на кожному столі завжди стояла цукорниця, чимало господинь використовували лавровий лист, щоб відлякувати шкідників. Сьогодні це може видаватися дивним, але тут є раціональне пояснення, пише sport24.

Є декілька причин, які сприяють появі комах у крупах:

Протермінований товар.

Недотримання норм виготовлення та зберігання.

Відкрите зберігання.

Підвищена вологість.

Термін придатності круп – не більше двох років. Варто пам'ятати, що треба ретельно перевіряти термін придатності перед купівлею продуктів у прозорій упаковці, щоб уникнути неприємностей.

Профілактика появи комах

Регулярний огляд круп та інших продуктів.

Перевірка терміну придатності перед покупкою.

Відмова від покупки круп на запас.

Зберігання сипучих продуктів у герметичних контейнерах.

Використання лаврового листа, гвоздики, часнику чи цедри лимона.

Ці заходи не гарантують стовідсотковий результат, але значно зменшують ризик зіткнення з проблемою.

Нашестя жуків у крупі

Викидайте заражені крупи та відкриті продукти.

Протирайте полиці оцтом і водою.

Промивайте заражені ємності мильним розчином.

Заморожуйте крупи для профілактики.

Використовуйте прянощі, які відлякують комахи.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо замочувати кашу на ніч. Вранці крупу можна зварити за лічені хвилини.