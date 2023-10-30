Навіщо замочувати кашу на ніч: хитрий "гречаний" трюк, про який мало хто знає

Це дуже зручно — кашу можна буде приготувати за лічені хвилини

Ми розповідали, навіщо лити горілку в маринад для риби. Тепер ділимось цікавим способом варіння гречки.

Це надзвичайно простий спосіб. І швидкий — замочивши гречку на ніч, вранці її можна зварити буквально за три хвилини. Про це розповіли на Ukr.Media. Та й смак каші при цьому не погіршиться.

Для приготування каші, як і в звичайному випадку, потрібні гречана крупа, вода, сіль та вершкове масло. Також важливо дотриматись пропорції гречки та води — 1:2. Інші інгредієнти, а це сіль та вершкове масло, можна додавати за власним бажанням.

Як варити крупу швидким методом

Спочатку крупу потрібно перебрати. Потім її 2-3 рази промиваємо водою. Відправляємо гречку в каструлю, заливаємо крупу водою. Не забуваємо про співвідношення 1:2.

Відразу додаємо сіль, але варити образу нічого не треба. Таку заготовку накриваємо кришкою та залишаємо на ніч.

Вже вранці гречка буде майже готова. Перед самим вживанням її залишиться буквально кілька хвилин поварити під кришкою. Поставте на помірний вогонь — і вона звариться, буквально за той час, поки закипатиме чайник до сніданку.

Після цього додаємо в кашу вершкове масло. Її можна подавати як основну страву або гарнір, приміром, до смачних котлет. Ми розповідали, як приготувати їх особливо соковитими.