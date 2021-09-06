У Львові п'яний водій намагався втекти від патрульних і врізався у службове авто (фото)
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В аварії постраждали два правоохоронці та пасажирка авто
У Львові в понеділок вранці, 6 вересня, водій машини Volkswagen Fox у стані алкогольного спʼяніння протаранив службовий автомобіль патрульних.
Про це 6 вересня на сторінці у Facebook повідомляє Патрульна поліція Львівської області.
ДТП трапилося о пів на четверту годину ранку на вулиці Пантелеймона Куліша у Львові.
Як повідомляють у патрульній службі, нетверезий водій намагався втекти від правоохоронців.
Попри те, що працівники поліції дали водію вказівку зупинитися, використавши для цього звуковий сигнал та проблискові маячки червоного і синього кольорів, він їх проігнорував та поїхав далі.
Згодом нетверезий водій на вулиці Городоцькій на пішохідному переході проїхав на червоне світло, тому патрульні поїхали за автомобілем і передали орієнтування.
Після цього на виклик патрульних приїхали їхні колеги.
На вулиці Липинського один зі службових автомобілів зупинився з увімкненими маячками перед втікачем, аби зупинити його. Проте водій не натиснув на гальма і протаранив службову автівку.
В результаті ДТП травми отримали два працівники поліції, а також пасажирка, котра знаходилася в салоні машини із втікачем.Як потім зʼясували правоохоронці, у крові 29-річного порушника було 1,65 проміле алкоголю.
Варто відзначити, що за вихідні, 4 та 5 вересня, у Львові зупинили 39 водіїв у стані алкогольного спʼяніння, на яких склали протоколи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 4 вересня на Гостомельському шосе під Києвом зіткнулися два автомобілі — один із водіїв згорів заживо.
Нагадуємо, що 4 вересня пасажирський автобус на шляху із Польщі під Житомиром потрапив у ДТП — одна людина загибла, більше десятка постраждали.
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