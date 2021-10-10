На Львівщині легковик врізався в рейсовий автобус: є постраждалі (фото)

В аварії постраждали кілька людей.

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів мінівен Peugeot зіштовхнувся з рейсовим автобусом БАЗ.

Про це поінформувала пресслужба Патрульній поліції області.

Повідомлення про аварію на трасі Київ-Чоп надійшло близько 15:30. Відзначається, що внаслідок події травми отримали п’ять осіб.

Через аварію рух довелося на пару годин перекрити, його відновили лише близько 19:00.

За даними Варта1, водій "Пежо" виїхав на зустрічну смугу, де і "зустрівся" з автобусом, що слідував рейсом "Львів-Бортків".

Про стан постраждалих не повідомляється.

ДТП біля Кізліва

Кізлів на мапі

Як повідомлялося раніше, подібна аварія сталася 10 жовтня в окупованому Донецьку. Там автомобіль "Мерседес" врізався в маршрутку біля лікарні Калініна. Згідно з попередніми даними, дев’ять осіб отримали травми.

А під Києвом у маршрутку врізався "Фольксваген", через що автобус перевернуло на бік. Сам водій знаходиться в реанімації, крім нього повідомлялося ще про п’ять постраждалих.