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На Львівщині легковик врізався в рейсовий автобус: є постраждалі (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
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ДТП біля Кізлова Новина оновлена 10 жовтня 2021, 23:11
ДТП біля Кізлова

В аварії постраждали кілька людей.

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів мінівен Peugeot зіштовхнувся з рейсовим автобусом БАЗ.

Про це поінформувала пресслужба Патрульній поліції області.

Повідомлення про аварію на трасі Київ-Чоп надійшло близько 15:30. Відзначається, що внаслідок події травми отримали п’ять осіб.

Через аварію рух довелося на пару годин перекрити, його відновили лише близько 19:00.

За даними Варта1, водій "Пежо" виїхав на зустрічну смугу, де і "зустрівся" з автобусом, що слідував рейсом "Львів-Бортків".

Про стан постраждалих не повідомляється.

ДТП біля Кізліва
ДТП біля Кізліва
Кізлів на мапі
Кізлів на мапі

Як повідомлялося раніше, подібна аварія сталася 10 жовтня в окупованому Донецьку. Там автомобіль "Мерседес" врізався в маршрутку біля лікарні Калініна. Згідно з попередніми даними, дев’ять осіб отримали травми.

А під Києвом у маршрутку врізався "Фольксваген", через що автобус перевернуло на бік. Сам водій знаходиться в реанімації, крім нього повідомлялося ще про п’ять постраждалих.

Теги:
#Львівська область #ДТП
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