На Львівщині легковик врізався в рейсовий автобус: є постраждалі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 6
В аварії постраждали кілька людей.
У Львівській області біля населеного пункту Кізлів мінівен Peugeot зіштовхнувся з рейсовим автобусом БАЗ.
Про це поінформувала пресслужба Патрульній поліції області.
Повідомлення про аварію на трасі Київ-Чоп надійшло близько 15:30. Відзначається, що внаслідок події травми отримали п’ять осіб.
Через аварію рух довелося на пару годин перекрити, його відновили лише близько 19:00.
За даними Варта1, водій "Пежо" виїхав на зустрічну смугу, де і "зустрівся" з автобусом, що слідував рейсом "Львів-Бортків".
Про стан постраждалих не повідомляється.
Як повідомлялося раніше, подібна аварія сталася 10 жовтня в окупованому Донецьку. Там автомобіль "Мерседес" врізався в маршрутку біля лікарні Калініна. Згідно з попередніми даними, дев’ять осіб отримали травми.
А під Києвом у маршрутку врізався "Фольксваген", через що автобус перевернуло на бік. Сам водій знаходиться в реанімації, крім нього повідомлялося ще про п’ять постраждалих.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-