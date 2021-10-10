На Львовщине легковушка врезалась в рейсовый автобус: есть пострадавшие (фото)
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В аварии пострадали несколько человек.
Во Львовской области возле населенного пункта Кизлов минивэн Peugeot столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ.
Об этом проинформировала пресс-служба Патрульной полиции области.
Сообщение об аварии на трассе Киев-Чоп поступило около 15:30. Отмечается, что вследствие происшествия травмы получили пять человек.
Из-за аварии движение пришлось на пару часов перекрыть, его возобновили лишь около 19:00.
По данным Варта1, водитель "Пежо" выехал на встречную полосу, где и "встретился" с автобусом, следовавшим по рейсу "Львов-Борткив".
О состоянии пострадавших не сообщается.
Как сообщалось ранее, подобная авария произошла 10 октября в оккупированном Донецке. Там автомобиль "Мерседес" врезался в маршрутку возле больницы Калинина. Согласно предварительным данным, девять человек получили травмы.
А под Киевом в маршрутку врезался "Фольксваген", из-за чего автобус перевернуло на бок. Сам водитель находится в реанимации, кроме него сообщалось еще о пяти пострадавших.
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