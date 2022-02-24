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ВСУ потрібні фури у Львівській області: українці масово пропонують допомогу

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Паливом забезпечать Новина оновлена 24 лютого 2022, 14:47
Паливом забезпечать

Збройним силам України у Львівській області потрібні вантажівки.

Після того, як Росія повномасштабно напала на Україну, збройним силам України терміново потрібні фури.

Про це повідомила заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Facebook.

"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, які можуть зі Львова курсувати через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів ", — написала Фролова.

Фролова також додала, що заправку фур паливом Збройні сили України забезпечать.

Вона просить писати телефони та дані по фурам в особисті повідомлення.

Варто зазначити, що у коментарях українці масово пропоную свою допомогу та залишають номери телефонів. Бажаючі є як за кордоном так і на території України:

"Є дві машини у Німеччині. Можу їхати на Польщу"

"Є у Німеччині можу перегнати, куди треба"

"Фури в Києві. Заправлені та готові"

Зазначимо, що всі охочі можуть вступити до лав тероборони, для цього потрібен лише паспорт.

Також у зв’язку з вторгненням російської армії на територію України президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Теги:
#Росія #Львів #Фури #ЗСУ
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