На лижах у костюмі бабусі: у Львові зловили відомого тіктокера, якого шукав військкомат

У популярній соцмережі у чоловіка понад півмільйона підписників

У Львові патрульні розшукали 30-річного чоловіка, який роз'їжджав містом на прив’язаних до авто лижах в образі "бабусі" з сумкою у клітинку. Він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Відповідне відео, на якому автомобіль BMW тягне вулицями міста "бабусю на лижах", було опубліковано в мережі 6 грудня. Правоохоронці оперативно розшукали веселуна за порушення правил дорожнього руху, а далі з’ясувалась ще одна цікава деталь. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

"Патрульні 3 батальйони одразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Встановивши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік. На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходом) КУпАП", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, чоловік перебував у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Ця інформація була передана до ТЦК.

Водночас видання ZAXID.NET пише, що йдеться про блогера Тараса Іващишина, який досить популярний у TikTok. У цій соцмережі у чоловіка понад 500 тисяч передплатників, а також понад 200 тис. передплатників у Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська популярна блогерка вляпалася у серйозний скандал через відео під звук із російського серіалу.