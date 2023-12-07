На лыжах в костюме бабушки: во Львове поймали известного тиктокера, которого искал военкомат

В популярной соцсети у мужчины более полумиллиона подписчиков

Во Львове патрульные разыскали 30-летнего мужчину, который рассекал по городу на привязанных к авто лыжах в образе "бабушки" с клетчатой сумкой. Он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Соответствующее видео, на котором автомобиль BMW тянет по улицам города "бабушку на лыжах", было опубликовано в сети 6 декабря. Правоохранители оперативно разыскали весельчака за нарушение правил ПДД, а далее выяснилась еще одна интересная деталь. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовской области.

"Патрульные 3 батальона сразу отреагировали и обнаружили автомобиль на улице Шевченко. Установив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП", — говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчина находился в розыске по ст. 210 (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Данная информация была передана в ТЦК.

В то же время издание ZAXID.NET пишет, что речь идет о блогере Тарасе Иващишине, который довольно популярен в TikTok. В этой соцсети у мужчины более 500 тысяч подписчиков, а также более 200 тыс. подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская популярная блогерша вляпалась в серьезный скандал из-за видео под звук из российского сериала.