При обстрілі Авдіївки поранений український військовий

В Авдіївці зафіксували два обстріли за ранок.

В результаті ранкових обстрілів в суботу 28 серпня в Авдіївці Донецької області поранення середньої тяжкості отримав український військовослужбовець. Його стан стабільний.

Про це в Facebook написав Юрій Бутусов.

За інформацією оперативно-тактичної групи "Схід" український захисник отримав проникаюче осколкове поранення. Його госпіталізували.

Постраждала також військова техніка — в Фейсбуці розмістили відеозапис з пошкодженим автомобілями.

За інформацією ЗМІ, знищені три легковика і постраждали вантажні автомобілі. Бойовики під Авдіївкою завдавали удари по позиціях українських військових напередодні — 26 серпня. Сам же місто постраждало від обстрілів вперше з 2017 року. За попередньою інформацією зафіксували близько 60 влучень по місту, для обстрілів, згідно Бутусову, могли використовувати міномети 120 калібру та гаубиці 122 мм.

Саме такий калібр гаубиць зафіксували представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу Донецька в середині серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що обстріли Авдіївки велися близько семи і десяти ранку в суботу.