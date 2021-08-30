Трагедія з дитиною у Черкасах: батько 7-річного хлопчика заявив, що ніяких тортур не було

Батько хлопчика інформацію про відірвані частини тіла назвав "фейком"

Батько 7-річного хлопчика, якого з численними травмами та тілесними ушкодженнями забрали у реанімаційне відділення лікарні Черкас, заявив, що це наслідки нещасного випадку, а не катувань.

Про це ввечері у неділю, 29 серпня, повідомили у сюжеті ТСН.

За словами чоловіка, дитину ніхто не калічив і не катував, а те, що сталося з хлопчиком — нещасний випадок.

Крім того, чоловік заперечує інформацію, що над хлопчиком могла знущатися його бабуся і каже, що більшість "страхіть" (про надірвану губу, частину геніталій та кількаденні пролежні), про які повідомлялося у ЗМІ, неправда.

"Собаки покусали чи цигарки тушили, це фейкова інформація", — заявив батько дитини.

Варто зазначити, що бабусі 7-річного Андрійка таки вручили повідомлення про підозру за фактом залишення малолітньої дитини у небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки. До слова, Вікторія Лясова неодноразово ставала фігуранткою кримінальних справ за нелегальне розведення собак. А у 2015 році її алабаї покусали місцеву жительку. Після цього собак вилучили, але жінка не зупинилася і почала розводити собак малих порід.

Нагадаємо, хлопчик потрапив у лікарню 24 серпня у вкрай важкому стані. Директор Черкаської дитячої лікарні Михайло Кондрацький підтвердив, що у дитини діагностували гематому головного мозку. Також у хлопчика були відірвані вуха, частина геніталій та нижня губа.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" побував біля будинку бабусі хлопчика, яка залишила його у біді.