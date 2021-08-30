Обстріли Авдіївки: “Укрзалізниця” продовжила обмеження руху поїздів

Маршрут руху деяких поїздів на цей період буде змінено

У Авдіївку Донецької області з 28 серпня через обстріли не ходять пасажирські поїзди. "Укрзалізниця" зазначила, що обмеження будуть діяти до 3 вересня включно.

Про це у понеділок, 30 серпня, написала прес-служба перевізника у Telegram.

Зазначається, що обмеження руху пасажирських поїздів у Авдіївку запровадили через артобстріл російських бойовиків і вони будуть діяти до 3 вересня включно.

На цей період поїзд №136 Київ — Авдіївка курсуватиме до Покровська. А приміські поїзди та потяг №826 Дніпро-Авдіївка — до станції Очеретине.

Нагадаємо, що Авдіївка за останній тиждень кілька разів піддавалася обстрілам російських бойовиків. Так, 28 серпня бойовики "ДНР" гатили по місту з селища Спартак, яке знаходиться у напрямку Донецька. Відомо, що внаслідок обстрілів поранення отримали дев’ять військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", попереднє загострення в районі Авдіївки фіксували 26 серпня, тоді обстріл позицій ВСУ вели з мінометів калібру 82 мм.