Обстрелы Авдеевки: "Укрзализныця" продлила ограничение на движение поездов

Маршрут движения некоторых поездов на этот период будет изменен

В Авдеевку Донецкой области с 28 августа из-за обстрелов не ездят пассажирские поезда. "Укрзализныця" отметила, что ограничения будут действовать до 3 сентября включительно.

Об этом в понедельник, 30 августа, написала пресс-служба перевозчика в Telegram.

Отмечается, что ограничения движения пассажирских поездов в Авдеевку ввели из-за артобстрела российских боевиков и они будут действовать до 3 сентября включительно.

На этот период поезд №136 Киев — Авдеевка будет курсировать до Покровска. А пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка — до станции Очеретино.

Напомним, что Авдеевка за последнюю неделю несколько раз подвергалась обстрелам российских боевиков. Так, 28 августа боевики "ДНР" били по городу из поселка Спартак, которое находится в направлении Донецка. Известно, что в результате обстрелов ранения получили девять военнослужащих ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", предыдущие обострения в районе Авдеевки фиксировали 26 августа, тогда обстрел позиций ВСУ вели из минометов калибра 82 мм.