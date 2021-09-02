"Українська нація, геть дискримінацію": відома вчителька-реперка з Харківщини записала трек у підтримку ЛГБТ

Трек присвячений ХарківПрайду, який пройде у місті 12 вересня

Відома своїм креативним підходом до викладання вчителька біології з Харківської області Ольга Халепа записала кліп на тему дискримінації у підтримку ЛГБТ-спільноти. У ньому вона розповіла і про власний досвід.

Як повідомляє місцевий онлайн-журнал "Люк", кліп вийшов 1 вересня.

Композиція отримала назву "Не халепа" і у ній, зокрема, Ольга Халепа поділилася переживаннями щодо дискримінації з боку колег та суспільства.

За словами вчительки-реперки, вона дівчина із села і її креативний підхід до викладання (реп на тему біології) колеги у школі не оцінили, а навпаки почали засуджувати на знущатися.

"У селі людина, яка виділяється чимось — роздумами, висловлюваннями про те, що відбувається в суспільстві, творчістю або активною громадською діяльністю — весь час перебуває під знущаннями. Те ж саме відбувалося з мною в школі", — розповіла Ольга.

Як пише видання, яке і стало ідейним натхненником жінки, трек присвячений ХарківПрайду, який пройде у місті 12 вересня.

Варто зазначити, що Ольга Халепа була вчителькою біології у Яколівському ліцеї на Харківщині. Під час локдауну (у 2020 році) та переходу школярів на дистанційне навчання жінка почала записувати реп-уроки з біології, у яких використовувалися наукові терміни. Ролики Ольга Халепа викладала на власному Youtube-каналі, а дітям її підхід дуже подобався. Однак шкільний колектив почав жінку цькувати.

Нагадаємо, ЛГБТ-прайд у Одесі, який відбувся там 28 серпня, закінчився нападом та побиттям правоохоронців. Група чоловіків застосувала проти поліцейських сльозогінний газ. Постраждали 29 копів, однак 51 учасника нападу було затримано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посольство США попереджало про провокації "екстремістських груп" під час ЛГБТ-прайдів в Україні.