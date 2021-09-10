Норма перевищена в рази: водій шкільного автобуса напився і поїхав за дітьми на Волині (фото)

Вміст алкоголю в крові перевищив норму у три рази.

У Волинській області в пʼятницю, 10 вересня, правоохоронці зупинили водія шкільного автобуса, який порушував правила дорожнього руху і був напідпидку.

Про це 10 вересня повідомляє Патрульна поліція Волинської області на сторінці у Facebook.

Водія транспорту зупинили на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, коли він лише виїждав у рейс, щоб перевозити дітей. 55-річний кермувальник порушував правила дорожнього руху, тому правоохоронці попросили в нього припинити рух. Коли вони почали розмовляти з чоловіком, то запідозрили, що він перебуває у стані алкогольного спʼяніння.

Тоді патрульні запропонували водію пройти тест на вміст в організмі акоголю, на що він погодився. Результат перевищив норму у три рази.

П'яний водій автобуса збирався їхати по дітей

За правопорушення працівники поліції склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Окрім того, водію заборонили керувати транспортним засобом і позбавили його посвідчення водія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 серпня у Запоріжжі пʼяний водій збив родину із пʼятирічною дівчинкою — життя дитини не вдалося врятувати.

Нагадуємо, що 4 вересня на Гостомельському шосе під Києвом зіштовхнулися два автомобілі — один із водіїв згорів у салоні машини живцем.