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"Залишилися батько і троє дітей": стало відомо ім’я одного з українських захисників, які загинули в суботу на Донбасі

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Олексій Куленко Новина оновлена 12 вересня 2021, 19:55
Олексій Куленко

У військовослужбовця залишилися троє дітей.

У суботу на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинули двоє військовослужбовців ЗСУ. Серед них уродженець Кіровоградської області 36-річний Олексій Куленко.

Про це повідомив офіцер ЗСУ і журналіст Роман Кулик.

Куленко родом з села Покотилове, він був навідником в 17-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї мотопіхотної бригади, а до цього служив у морській піхоті.

Журналіст повідомив, що український захисник загинув біля Причепилівки в Луганській області після попадання осколка в голову.

"Залишилися батько і троє дітей", — додав Кулик.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі останнім часом спостерігається значне збільшення активності окупантів. Внаслідок обстрілу в суботу та неділю загинули троє військовослужбовців, а ще десять отримали бойові травми та поранення.

Разом з тим, за словами головкому ВСУ Валерія Залужного, втрати в рядах російських найманців у вересні склали шість осіб убитими та дванадцять пораненими.

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