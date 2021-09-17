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На окупованому Донбасі забиті коронавірусні лікарні: були тільки російські вакцини

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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На окупованих територіях забиті лікарні Новина оновлена 17 вересня 2021, 19:35
На окупованих територіях забиті лікарні

Нині на Донеччині за добу на коронавірус хворіє приблизно 500-700 людей.

На території тимчасово окупованої Донеччини стався спалах коронавірусу, в результаті чого у лікарнях майже не залишилося вільних місць.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє українська омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

За її словами, нині у лікарнях Донецької області майже 100% заповненість, що ще більш ускладнює роботу медиків, котрі й так півтора року працюють у посиленому режимі через складну ситуацію з пандемією. 

Нині на Донеччині за добу хворіє на коронавірус приблизно 500-700 людей. Більшість з осіб зі складним перебігом захворювання, котрі потрапили у лікарні, не були вакцинованими.

Денісова також відзначила, що нині на окупованих територіях використовують лише російську вакцину, яку Всесвітня організація охорони здоровʼя не схвалила.

Омбудсмен звернулася до міжнародних гуманітарних організацій із проханням допомогти в забезпеченні Луганської та Донецької областей якісними, схваленими ВООЗ вакцинами, тестами на визначення коронавірусу, препаратами, а також засобами особистого захисту.

Також Денісова закликала жителів окупованих територій вакцинуватися у пунктах, що знаходяться під контролем України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких областях України показник смертності від коронавірусу найвищий.

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Теги:
#Донецька область #Луганська область #Коронавірус #Covid-19
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