На оккупированном Донбассе забиты коронавирусные больницы: были только российские вакцины
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Сейчас в Донецкой области за сутки на коронавирус болеет примерно 500-700 человек.
На территории временно оккупированного Донбасса произошла вспышка коронавируса, в результате чего в больницах почти не осталось свободных мест.
Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает украинская омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.
По ее словам, сейчас в больницах Донецкой области почти 100% заполненность, что еще более усложняет работу медиков, которые и так полтора года работают в усиленном режиме из-за сложной ситуации с пандемией.
Сейчас в Донецкой области за сутки болеет коронавирусом примерно 500-700 человек. Большинство из людей со сложным течением заболевания, которые попали в больницы, не были вакцинированы.
Денисова также отметила, что в настоящее время на оккупированных территориях используют только российскую вакцину, которую Всемирная организация здравоохранения не одобрила.
Омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в обеспечении Луганской и Донецкой областей качественными, одобренными ВОЗ вакцинами, тестами на определение коронавируса, препаратами, а также средствами личной защиты.
Также Денисова призвала жителей оккупированных территорий вакцинироваться в пунктах, находящихся под контролем Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, в каких областях Украины показатель смертности от коронавируса самый высокий.
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