На оккупированном Донбассе забиты коронавирусные больницы: были только российские вакцины

Сейчас в Донецкой области за сутки на коронавирус болеет примерно 500-700 человек.

На территории временно оккупированного Донбасса произошла вспышка коронавируса, в результате чего в больницах почти не осталось свободных мест.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает украинская омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

По ее словам, сейчас в больницах Донецкой области почти 100% заполненность, что еще более усложняет работу медиков, которые и так полтора года работают в усиленном режиме из-за сложной ситуации с пандемией.

Сейчас в Донецкой области за сутки болеет коронавирусом примерно 500-700 человек. Большинство из людей со сложным течением заболевания, которые попали в больницы, не были вакцинированы.

Денисова также отметила, что в настоящее время на оккупированных территориях используют только российскую вакцину, которую Всемирная организация здравоохранения не одобрила.

Омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в обеспечении Луганской и Донецкой областей качественными, одобренными ВОЗ вакцинами, тестами на определение коронавируса, препаратами, а также средствами личной защиты.

Также Денисова призвала жителей оккупированных территорий вакцинироваться в пунктах, находящихся под контролем Украины.

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