Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)

"Телеграф" составил таблицу с процентным соотношением смертности в каждой области Украины

В Украине в минувшие сутки заболело ковидом рекордное за последнее время количество человек — 6624. Увы, 99 пациентов скончались в результате осложнений коронавируса, в связи с чем Минздрав бьет тревогу по ситуации в некоторых регионах.

"Телеграф" на основе статистики высчитал процент смертности в областях Украины и расскажет, где ситуация обстоит хуже всего.

Антирекордсмен минувших суток по количеству умерших — Запорожская область, где за сутки скончалось 10 человек (коэффициент смертности — 4,2% на 238 новых случаев). 9 человек умерли в Харьковском регионе, где на сегодняшний день больше всего новых случаев коронавируса: 649 (за счет столь неутешительной цифры коэфициент смертности ниже — 1,39%).

По 7 летальных исходов зарегистрировали в Днепропетровской, Луганской и Полтавской областях. Последняя стала "лидером" минувших суток по процентному соотношению: 5,26% смертей на 133 новых случая.

Но, к счастью, есть в Украине области, которые пока не несут потери. За сутки 16 сентября нулевой коэффициент смертности — в Волынской, Кировоградской и Черкасской областях.

Как обстоят дела в каждой области — смотри в таблице.

Смертность в Украине на 16 сентября

Отметим, что всего за время пандемии в Украине заболели более 2 млн 338,1 тыс. человек. Умерли от COVID-19 уже 54 750 граждан, а количество выздоровлений составило более 2 млн 228,5 тыс.

Ранее "Телеграф" сообщал о симптомах варианта коронавируса "Дельта" по дням.

Напоминаем, что по мнению некоторых врачей, количество заражений коронавируса значительно больше, чем показывает официальная статистика, и ее нужно умножать на десять.