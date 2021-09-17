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Коронавірус в Україні б’є антирекорди осені: в яких областях помирають найчастіше (таблиця)

Автор
Олена Волкова
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Найгірша ситуація — в Запорізькій і Харківській областях, де всього за добу померли 10 і 9 осіб відповідно Новина оновлена 17 вересня 2021, 10:32
Найгірша ситуація — в Запорізькій і Харківській областях, де всього за добу померли 10 і 9 осіб відповідно

"Телеграф" склав таблицю з процентним співвідношенням смертності в кожній області України

В Україні за минулу добу захворіла ковідом рекордна за останній час кількість людей — 6624. На жаль, 99 пацієнтів померли в результаті ускладнень коронавірусу, в зв’язку з чим МОЗ б’є на сполох щодо ситуації в деяких регіонах.

"Телеграф" на основі статистики вирахував відсоток смертності в областях України та розповість, де ситуація найгірша.

Антирекордсмен минулої доби за кількістю померлих — Запорізька область, де за добу не стало 10 осіб (коефіцієнт смертності — 4,2% на 238 нових випадків). 9 людей померли в Харківському регіоні, де на сьогоднішній день найбільше нових випадків коронавірусу: 649 (за рахунок настільки невтішної цифри коефіцієнт смертності нижчий — 1,39%).

По 7 летальних випадків зареєстрували у Дніпропетровській, Луганській і Полтавській областях. Остання стала "лідером" минулої доби за процентним співвідношенням: 5,26% смертей на 133 нових випадки.

Але, на щастя, є в Україні області, які поки не зазнають втрат. За добу 16 вересня нульовий коефіцієнт смертності — у Волинській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Як йдуть справи в кожній області — дивись в таблиці.

Смертність в Україні на 16 вересня
Смертність в Україні на 16 вересня

Відзначимо, що всього за час пандемії в Україні захворіли понад 2 млн 338,1 тис. осіб. Померли від COVID-19 вже 54 750 громадян, а кількість видужань - більше 2 млн 228,5 тис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про симптоми варіанту "Дельта" по днях.

Нагадуємо, що на думку деяких лікарів, кількість заражень коронавірусом значно більша, ніж показує офіційна статистика, і її потрібно множити на десять.

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