З’явилося нове відео, як капітан напав на підлітків в Чернігові і загинув

В інтернеті обговорюють запис, на якому поліцейський нападає на підлітків в Чернігові

У мережі з’явилося нове відео конфлікту між натовпом підлітків і правоохоронцями в Чернігові, один з яких — капітан Артур Єрохін — в результаті загинув.

Запис з камер спостереження виклали в Фейсбук-співтоваристві Police Control Ukraine.

Повідомляється, що сутичка з підлітками сталася о 23:22 — саме це відео, на якому Єрохін в цивільному нападає на хлопців, нібито є хронологічно першим. Втім, багато хто переконаний, що конфлікт почав не правоохоронець, який надалі загинув: мовляв, Єрохін так відреагував на побиття товариша по службі, яке відбулося практично в цей же час в "АТБ". Черговість даних записів встановить поліція.

"На відео — його (побитого в АТБ поліцейського — ред.) друг, який прийшов розбиратися з його кривдниками і сам в результаті постраждав", — пише інтернет-користувач.

Втім, деякі українці переконані, що хронологія подій тут зовсім не важлива.

"Яка різниця, хто перший почав! Факт, що людина лежить вже на землі, до неї підходять "діти" і добивають", — нарікають в мережі.

Нагадаємо, що трагедія сталася в ніч на 2 жовтня: компанія підлітків до смерті побила капітана поліції в Чернігові і відправила в реанімацію його колегу.

4 жовтня всім фігурантам обрано запобіжний захід у суді: чотирьом з них загрожує від 10 років позбавлення волі, а ще одному — 6 років ув’язнення.