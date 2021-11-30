Грудень снігом не потішить: синоптик дав невтішний прогноз для українців

Синоптики переконують, що у грудні зима не тішитиме українців рясними сніговими опадами

На початку першого зимового місяця у більшості регіонів сніжитиме, але розраховувати на те, що сніговий покрив на українських дорогах затримається надовго все ж поки зарано, навіть незважаючи на те, що показники температурних стовпчиків опустяться до 7 градусів з позначкою "мінус".

Як зазначають українські синоптики, сніг випаде вже у найближчі дні, але стійкого снігового покриву чекати не слід, адже температура повітря часто коливатиметься в районі "нульової" позначки.

Окрім цього, через перепади температур та мокрий сніг, який випадатиме в регіонах, на дорогах можуть виникнути ожеледиці та відлига. Крім цього, особливо це стосується водіїв, яким потрібно бути максимально уважними на автошляхах, адже їх накриє сильними туманами.

Відзначимо, що напередодні, під час спілкування з українським синоптиком Ігорем Кібальчичем "Телеграф" дізнався, що грудень, швидше за все, нагадуватиме пізню осінь, а не повноцінну сувору зиму. При цьому фахівець наголосив, що різких і сильних морозів у грудні не передбачається, хоча упродовж кількох днів температура у деяких українських областях може впасти до -10…-15 градусів.

Більш детально про те, якою буде погода на новорічні свята та чи все ж варто українцям очікувати на те, що дощі зміняться снігопадами, можна дізнатися у статті Телеграфу.