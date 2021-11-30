Ураган знову накриє Крим: чого чекати мешканцям півострова
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Сильні пориви вітру накриють острів у другій половині дня 30 листопада
Негода вже наробила багато бід у Криму, залишивши людей без світла та пошкодивши об’єкти інфраструктури. Однак синоптики прогнозують, що ураган накриє півострів і у вівторок, 30 листопада.
На півострові оголосили штормове попередження, зазначивши, що в Криму очікуються дощі, які переходитимуть у сніг, місцями дуже сильні опади, а пориви вітру подекуди сягатимуть 30—35 м/с.
Місцевих мешканців попереджають про ймовірність надзвичайних ситуацій — підтоплення територій, відключення електрики, порушення в роботі громадського транспорту, затори на автошляхах та інші речі.
Синоптики зазначають, що штормова погода на півострові пов’язана з приходом південного циклону, а друга хвиля негоди очікується вже в другій половині вівторка.
Варто зазначити, що Крим ще не встиг отямитися після урагану, який накрив півострів днем раніше. Вранці вівторка, 30 листопада, без електропостачання залишалося близько 12,1 тисячі людей. А відновлювати лінії відправили цілих 104 бригади. Повідомляється, що без світла тривалий час були мешканці Ялти, Сімферополя, Сімферопольського, Бахчисарайського та Сакського районів.
У Telegram-каналах також розповіли про наслідки негоди у Криму. На окупованому півострові ураган зносив дерева, дахи додому та шкіл. Уламки розліталися вулицею, падали на машини та чіпляли людей. Загалом за ніч у Криму було 65 випадків із деревами: пошкодило 21 автомобіль, на 10 із них впали стволи дерев.
Повсюдно спостерігаються пошкоджені щити, дахи житлових будинків. Також від поривів вітру постраждали три школи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок руйнівних ураганів у Польщі загинули українець та троє поляків. Найбільше стихія вирувала у Нижньосілезькому воєводстві, на південному заході Польщі.
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