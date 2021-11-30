Ураган знову накриє Крим: чого чекати мешканцям півострова

Сильні пориви вітру накриють острів у другій половині дня 30 листопада

Негода вже наробила багато бід у Криму, залишивши людей без світла та пошкодивши об’єкти інфраструктури. Однак синоптики прогнозують, що ураган накриє півострів і у вівторок, 30 листопада.

На півострові оголосили штормове попередження, зазначивши, що в Криму очікуються дощі, які переходитимуть у сніг, місцями дуже сильні опади, а пориви вітру подекуди сягатимуть 30—35 м/с.

Місцевих мешканців попереджають про ймовірність надзвичайних ситуацій — підтоплення територій, відключення електрики, порушення в роботі громадського транспорту, затори на автошляхах та інші речі.

Синоптики зазначають, що штормова погода на півострові пов’язана з приходом південного циклону, а друга хвиля негоди очікується вже в другій половині вівторка.

Варто зазначити, що Крим ще не встиг отямитися після урагану, який накрив півострів днем раніше. Вранці вівторка, 30 листопада, без електропостачання залишалося близько 12,1 тисячі людей. А відновлювати лінії відправили цілих 104 бригади. Повідомляється, що без світла тривалий час були мешканці Ялти, Сімферополя, Сімферопольського, Бахчисарайського та Сакського районів.

У Telegram-каналах також розповіли про наслідки негоди у Криму. На окупованому півострові ураган зносив дерева, дахи додому та шкіл. Уламки розліталися вулицею, падали на машини та чіпляли людей. Загалом за ніч у Криму було 65 випадків із деревами: пошкодило 21 автомобіль, на 10 із них впали стволи дерев.

Наслідки урагану в Криму

Повсюдно спостерігаються пошкоджені щити, дахи житлових будинків. Також від поривів вітру постраждали три школи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок руйнівних ураганів у Польщі загинули українець та троє поляків. Найбільше стихія вирувала у Нижньосілезькому воєводстві, на південному заході Польщі.