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У Чернігівській області стався землетрус (мапа)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Землетрус Новина оновлена 09 грудня 2021, 20:20
Землетрус

Коливання досягли 3,5 бали за шкалою Ріхтера

На Чернігівщині зафіксували землетрус магнітудою в 3,4 бала за шкалою Ріхтера. Коливання могли відчути мешканці багатоповерхівок.

Як повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, землетрус стався 7 грудня близько 16:45 години.

Епіцентр коливань розташований на глибині 10 кілометрів у смт Холми, що знаходиться у Корюківському районі Чернігівщини.

Епіцентр коливань на карті України
Епіцентр коливань на карті України

Відомо, що така потужність землетрусу відноситься до ледь відчутних, а коливання могли помітити лише мешканці багатоповерхівок (особливо верхніх поверхів).

До речі, тривалість коливань не вказується, як і можлива шкода від них для інфраструктури селищ, що знаходяться поблизу.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що на Україну найближчими днями чекає неприємний погодний сюрприз. І це при тому, що крижані дощі та заморозки вже встигли наробити чимало лиха в обласних центрах країни.

Раніше також повідомлялося, що в Індонезії землетрус спровокував виверження вулкана Семеру. Загинули щонайменше 13 людей, а ще десятки отримали поранення.

Теги:
#Чернігівська область #Землетрус #Мапа
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