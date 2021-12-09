У Чернігівській області стався землетрус (мапа)
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Коливання досягли 3,5 бали за шкалою Ріхтера
На Чернігівщині зафіксували землетрус магнітудою в 3,4 бала за шкалою Ріхтера. Коливання могли відчути мешканці багатоповерхівок.
Як повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, землетрус стався 7 грудня близько 16:45 години.
Епіцентр коливань розташований на глибині 10 кілометрів у смт Холми, що знаходиться у Корюківському районі Чернігівщини.
Відомо, що така потужність землетрусу відноситься до ледь відчутних, а коливання могли помітити лише мешканці багатоповерхівок (особливо верхніх поверхів).
До речі, тривалість коливань не вказується, як і можлива шкода від них для інфраструктури селищ, що знаходяться поблизу.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що на Україну найближчими днями чекає неприємний погодний сюрприз. І це при тому, що крижані дощі та заморозки вже встигли наробити чимало лиха в обласних центрах країни.
Раніше також повідомлялося, що в Індонезії землетрус спровокував виверження вулкана Семеру. Загинули щонайменше 13 людей, а ще десятки отримали поранення.
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