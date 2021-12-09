В Черниговской области произошло землетрясение (карта)

Колебания достигли 3,5 балла по шкале Рихтера

В Черниговской области зафиксировали землетрясение магнитудой в 3,4 балла на шкале Рихтера. Колебания могли почувствовать жители многоэтажек.

Как сообщается на сайте Главного центра специального контроля, землетрясение зафиксировали 7 декабря около 16:45 часов.

Эпицентр колебаний расположен на глубине 10 километров в пгт Холмы, что находится в Корюковском районе на Черниговщине.

Эпицентр колебаний на карте Украины

Известно, что такая мощность землетрясения относится к едва ощутимым, а колебания могли заметить лишь жители многоэтажек (особенно верхних этажей).

К слову, продолжительность колебаний не указывается, как и вероятный вред от них для инфраструктуры близ находящихся поселков.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Украину в ближайшие дни ожидает неприятный погодный сюрприз. И это при том, что ледяные дожди и заморозки уже успели натворить немало бед в областных центрах страны.

Ранее также сообщалось, что в Индонезии землетрясение спровоцировало извержение вулкана Семеру. Погибли по меньшей мере 13 человек, а еще десятки получили ранения.