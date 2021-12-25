Залишилась лише купа уламків: вибух знищив приватний будинок на Львівщині, багато постраждалих (фото)
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Приватний будинок повністю зруйнований в результаті вибуху
В одному з приватних будинків Львівської області стався раптовий вибух, який повністю знищив помешкання. На місці працює "швидка" та бійці ДСНС, які надають допомогу постраждалим в результаті надзвичайної події.
Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався у приватному будинку, розташованому у селі Ніновичі близько 11:50 в суботу, 25 грудня.
Згідно з наявною інформацією, на місце оперативно виїхали представники Служби порятунку "101" та екстрена медична допомога. Працівники вказаних служб проводять огляд постраждалих, попередньо — їх п'ятеро.
Фахівці припускають, що вибух у приватному обійсті міг статися через витік газу.
Також зазначається, що в результаті надзвичайної події будинок зруйновано повністю.
Також нагадаємо, що в Україні запрацював перший добровільний загін пожежників, де працюватимуть черниці. Жінки вже встигли проти спецпідготовку, тож тепер готові охороняти жителів дев'яти населених пунктів у Черкаській області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Вінницькій області загорівся готель із дітьми. Аби врятуватися від полум'я люди були вимушені стрибати з вікон. В результаті надзвичайної події постраждали троє людей, двоє з них померли.
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