Залишилась лише купа уламків: вибух знищив приватний будинок на Львівщині, багато постраждалих (фото)

Приватний будинок повністю зруйнований в результаті вибуху

В одному з приватних будинків Львівської області стався раптовий вибух, який повністю знищив помешкання. На місці працює "швидка" та бійці ДСНС, які надають допомогу постраждалим в результаті надзвичайної події.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався у приватному будинку, розташованому у селі Ніновичі близько 11:50 в суботу, 25 грудня.

Згідно з наявною інформацією, на місце оперативно виїхали представники Служби порятунку "101" та екстрена медична допомога. Працівники вказаних служб проводять огляд постраждалих, попередньо — їх п'ятеро.

Фахівці припускають, що вибух у приватному обійсті міг статися через витік газу.

Також зазначається, що в результаті надзвичайної події будинок зруйновано повністю.

Зруйнований будинок в результаті вибуху, с. Ніновичі, Львівщина

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