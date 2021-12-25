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Залишилась лише купа уламків: вибух знищив приватний будинок на Львівщині, багато постраждалих (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У житловому будинку на Львівщині стався вибух Новина оновлена 25 грудня 2021, 13:41
У житловому будинку на Львівщині стався вибух

Приватний будинок повністю зруйнований в результаті вибуху

В одному з приватних будинків Львівської області стався раптовий вибух, який повністю знищив помешкання. На місці працює "швидка" та бійці ДСНС, які надають допомогу постраждалим в результаті надзвичайної події.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався у приватному будинку, розташованому у селі Ніновичі близько 11:50 в суботу, 25 грудня.

Згідно з наявною інформацією, на місце оперативно виїхали представники Служби порятунку "101" та екстрена медична допомога. Працівники вказаних служб проводять огляд постраждалих, попередньо — їх п'ятеро.

Фахівці припускають, що вибух у приватному обійсті міг статися через витік газу.

Також зазначається, що в результаті надзвичайної події будинок зруйновано повністю.

Зруйнований будинок в результаті вибуху, с. Ніновичі, Львівщина
Зруйнований будинок в результаті вибуху, с. Ніновичі, Львівщина

Також нагадаємо, що в Україні запрацював перший добровільний загін пожежників, де працюватимуть черниці. Жінки вже встигли проти спецпідготовку, тож тепер готові охороняти жителів дев'яти населених пунктів у Черкаській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Вінницькій області загорівся готель із дітьми. Аби врятуватися від полум'я люди були вимушені стрибати з вікон. В результаті надзвичайної події постраждали троє людей, двоє з них померли.

Теги:
#Львівська область #Постраждалі #Швидка #ДСНС #Вибух
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